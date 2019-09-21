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تعرف على أسباب الإصابة بالبواسير وأعراضها

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:00 ص
تعرف على أسباب الإصابة بالبواسير وأعراضها البواسير
كتبت هند عادل

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البواسير هي تورم الأوردة في فتحة الشرج والمستقيم السفلي على غرار الدوالى، قد تتطور داخل المستقيم (البواسير الداخلية) أو تحت الجلد حول فتحة الشرج (البواسير الخارجية). 
 
يمكن أن تتطور البواسير من زيادة الضغط في المستقيم السفلي بسبب الإجهاد عند الذهاب إلى المرحاض، والجلوس لفترات طويلة من الوقت على المرحاض، والإسهال أو الإمساك المزمنين، أو السمنة أو الحمل، وتناول نظام غذائي منخفض الألياف أو رفع الأثقال بانتظام بانتظام، حسبما ذكر موقع " mayoclinic".
 
وتشمل أعراض البواسير :
  • نزول دم أحمر في البراز.
  • حكة حول فتحة الشرج.
  • ألم حول الشرج.
  • تكتل بالقرب من فتحة الشرج والذي قد يكون حساسا أو مؤلمًا.
البواسير الداخلية تقع داخل المستقيم عادة لا يمكنك رؤية هذه البواسير أو الشعور بها، ونادرًا ما تسبب عدم الراحة، ولكن يمكن أن يتسبب بذل الجهد أو التهيج عند خروج البراز في تلف سطح الباسور ويؤدي إلى النزيف، ويمكن أن يدفع الضغط الزائد البواسير الداخلية من خلال فتحة الشرج، وهذا يُعرف باسم الباسور الجاحظ أو الهابط ويمكن أن يسبب الألم والتهيج.
 
البواسير الخارجية توجد تحت الجلد حول فتحة الشرج، وعندما تتهيج، قد تسبب النزيف أو الشعور بحكة.
 
وقد يتجمع الدم في البواسير الخارجية ويشكل كتلة دموية مما يؤدي إلى الشعور بألم شديد وتورم والتهاب وتكتل صلب بالقرب من فتحة الشرج.
 
 
 

البواسير

اسباب الاصابه بالبواسير

اعراض الاصابه بالبواسير

مشاكل البواسير

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