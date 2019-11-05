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خلال زيارته لأكاديمية سكاى تيم لعلوم الطيران..

المدير التنفيذى لـ«S.P.S»: الطلاب المصريين والعرب يتميزون بالتركيز والتحكم بالطائرات..صور

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:47 م
المدير التنفيذى لـ«S.P.S»: الطلاب المصريين والعرب يتميزون بالتركيز والتحكم بالطائرات..صور يوهان موتزرت المدير التنفيذى لمجموعة شركات superior pilot services (3)

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قال يوهان موتزرت المدير التنفيذى لمجموعة شركات" superior pilot services"، المتخصصة فى علوم الطيران وصيانة الطائرات، أن السوق المصرية فى مجال تعلم الطيران واعدة، معرباً عن امتنانه بمستوى التدريب والإلقاء الذى يحصل عليه المتدرب فضلاً عن التدريبات العملية التى تكسب المتدرب خبرة واسعة، وتجعله مؤهلاً لسوق العمل فور تخرجه من الأكاديمية بشكل مباشر.

يوهان موتزرت المدير التنفيذى لمجموعة شركات superior pilot services (1)

وأوضح "يوهان" خلال زيارة لمقر الشركة الإقليمى فى القاهرة والتى تحمل اسم "أكاديمية سكاى تيم لعلوم الطيران"، أن زيارته لمصر تأتى فى إطار التعرف على السوق المصرية عن قرب، خاصة وأن "سكاى تيم" تعمل منذ عامين كوكيل وشريك حصرى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط للمجموعة.

وأعرب "يوهان" عن سعادته خلال زيارته مقر الاكاديمية وزيارته لمعالم القاهرة الفاطمية والأهرامات، وأثنى على مستوى الطلاب المصريين والعرب خلال دراستهم الطيران فى جنوب أفريقيا قائلا: يتميزون بالتركيز والتحكم بالطائرات.

يوهان موتزرت المدير التنفيذى لمجموعة شركات superior pilot services (2)

وفى نفس السياق قال المهندس محمود عامر المدير التنفيذى لـ" أكاديمية سكاى تيم لعلوم الطيران"، أن الأكاديمية رائدة فى علوم الطيران المدنى فى الشرق الأوسط، حيث تم تأسيسها فى مصر عام 2017 كشركة ذات مسئولية محدودة تابعة للهيئة العامة للاستثمار، حيث تقدم مختلف البرامج فى مجال الطيران المدنى بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية، وتمنح رخصاً دولية من خلال سلطة الطيران المدنى الجنوب أفريقى ومسجّلة لدى المنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO ولدى منظمة FAA الأمريكية.

وأضاف "عامر" أن أكاديمية سكاى تيم لعلوم الطيران تقوم بتوفير برامج دراسية للطيران المدنى وتسعى دائما لتزويد الطلاب فى الشرق الأوسط بكل ما يؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال برامج التدريب اللازمة وتحديثها فى مجال الطيران المدنى وتوفير أكفء المدربين المحترفين لدراسة الطيران، ويتم التدريب العملى فى مطارات دولية ومحلية بالإضافة لتوفير الطائرات المتنوعة واللازمة للتدريب من خلال جدول محدد للدراسة النظرية والعملية مع ضمان الصيانة اللازمة لتوفير الامان فى العملية التعليمية طبقا لتعليمات سلطة الطيران المدنى.

يوهان موتزرت المدير التنفيذى لمجموعة شركات superior pilot services (3)

وأشار المدير التنفيذى لـ" أكاديمية سكاى تيم لعلوم الطيران"، إلى أن الأكاديمية تمنح طلابها المتفوقين فرص عمل كمدربين فى الأكاديمية بجنوب أفريقيا لزيادة عدد الساعات واكتساب خبرة، وتقوم بتأهيل باقى الطلبة لمواجهة متطلبات سوق العمل وذلك من خلال خلق نخبة من الطيارين المحترفين على القدر الكافى من الكفاءة للمنافسة بين الطيارين وجذب كبرى شركات الطيران.

 

 


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