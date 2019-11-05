العراق والأردن يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

بحث وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم -فى اتصال هاتفى- مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، مستجدات الأوضاع بالمنطقة، والقضايا التى تحظى باهتمام البلدين .
جاء ذلك فى بيان لوزارة الخارجية العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية- اليوم الثلاثاء.
العراق والأردن يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقةالثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:06 ص
وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم
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بحث وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم -فى اتصال هاتفى- مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، مستجدات الأوضاع بالمنطقة، والقضايا التى تحظى باهتمام البلدين .
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