العراق والأردن يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

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بحث وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم -فى اتصال هاتفى- مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، مستجدات الأوضاع بالمنطقة، والقضايا التى تحظى باهتمام البلدين .

جاء ذلك فى بيان لوزارة الخارجية العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية- اليوم الثلاثاء.