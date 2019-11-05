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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:51 م
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الصحافة الإسرائيلية اليوم..نتنياهو يتقدم ببلاغ للشرطة ضد مجهول يهدده بالقتل عبر فيس بوك.. الأردن ستعيد سفيرها إلى إسرائيل الأيام المقبلة.. ومحللون يرجحون انتخابات كنيست وشيكة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:43 م
الصحافة الإسرائيلية اليوم..نتنياهو يتقدم ببلاغ للشرطة ضد مجهول يهدده بالقتل عبر فيس بوك.. الأردن ستعيد سفيرها إلى إسرائيل الأيام المقبلة.. ومحللون يرجحون انتخابات كنيست وشيكة نتنياهو فى المشنقة
إعداد - هاشم الفخرانى

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اهتمت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء بالعديد من التقارير ،  وفى مقدمتها تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو رسائل تهديد بالقتل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية تلقت بلاغاً من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يطلب فيه التحقيق فى رسائل مجهولة تأتيه من شخص مجهول يتوعده بالقتل هو وزوجته سارة عبر فيس بوك .

وأكدت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية أصدرت بيان تؤكد فيه أن نتنياهو توجه إلى نائب المفوض العام للشرطة، موتي كوهين، بشكوى لفتح تحقيق ضد شخص لتحريضه على قتل رئيس الوزراء وعائلته"​​​ ، وأضافت أن "رئيس الوزراء نتنياهو طلب من نائب المفوض البدء فورا بالتحقيق في الأمر".

 

نتنياهو
نتنياهو

ولم يحدد نتنياهو الشخص الذى يتهمه فى البلاغ غير أنه قال جملة مطاطة وهى " لدى خصوم كثيرون سيدى المدعى ولتقم بما يكفى من تحقيقات"

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنه تم فتح تحقيق في وحدة القرصنة الإلكترونية التابعة لوحدة الجرائم الكبرى لمعرفة هوية الشخص الذي يقف وراء هذه التهديدات.

تهديد نتنياهو بالقتل
تهديد نتنياهو بالقتل

جدير بالذكر أنه فى عام 2016  تم الإبلاغ عن حساب شاب وضع صورة مشنقة لنتنياهو على حسابه الشخصى على الفيس بوك .

ليبرمان وجانتس يفشلا فى التوصل لحل..ومحللون يرجحون انتخابات كنيست وشيكة

أكد مسئولون رفيعى المستوى في تحالف "أزرق -أبيض" وحزب "إسرائيل بيتنا ، أنه لا يتوقع توقيع اتفاق لإقامة حكومة بين الحزبين، غير أن حزب "اسرائيل بيتنا" أعرب عن أنه غير معني بتوقيع مثل هذه الاتفاقية، دون أن يكون هناك نية لإقامة حكومة أغلبية في الكنيست.

وأبدى حزب "إسرائيل بيتنا" استعداده للتوصل إلى اتفاق مع "أزرق- أبيض"، على الخطوط العريضة لحكومة الوحدة الوطنية مع حزب الليكود، لكن ليس التوقيع على اتفاق رسمي لتشكيل الحكومة.

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يستعد لانتخابات وشيكة، حتى أن المقربين من نتنياهو يقولون إن الذهاب إلى انتخابات ثالثة في غضون عام، هو الخيار الأفضل، إذا لم يتم قبول حل الوسط الذي اقترحه الرئيس الإسرائيلى على أكبر كتلتين في الكنيست وهما "أزرق -أبيض" و"الليكود"، الذي يهدف إلى تذليل العقبات بينهما، لتشكيل حكومة إسرائيلية.

ديوان نتنياهو: الأردن ستعيد سفيرها إلى إسرائيل الأيام المقبلة

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن المملكة الأردنية ستعيد سفيرها إلى إسرائيل في الأيام المقبلة، بعد الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين إسرائيل والأردن حول نقل المسؤولية إلى السلطات الأمنية الأردنية للمواطنين الأردنيين المحتجزين لدى إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه أجرى المباحثات عن الجانب الإسرائيلى مائير بن شبات حيث توجه إلى الأردن صباح اليوم، وفى الوقت نفسه، تم التفاوض على الاتصالات بين جهاز الامن الداخلى الإسرائيلى (شين بيت) ونظيره الأردنى من أجل ترتيبات أمنية .

وجاء فى بيان ديوان نتنياهو: "ترى دولة إسرائيل أن العلاقات مع الأردن هي حجر الزاوية في الاستقرار في الشرق الأوسط وستواصل العمل للحفاظ على أمن المنطقة".


بنيامين نتنياهو

اسرائيل

تل ابيب

الليكود

قتل

فيس بوك

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