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السيسى: "ضخينا استثمارات بـ 800 مليار جنيه فى سيناء خلال السنوات الماضية"

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:50 م
السيسى: "ضخينا استثمارات بـ 800 مليار جنيه فى سيناء خلال السنوات الماضية" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة ضخت استثمارات فى

سيناء

خلال السنوات الماضة وصلت إلى 800 مليار جنيه.

 

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى السويس وسيناء اليوم الثلاثاء: "سيناء اللى كنا دايما بنتكلم عنها ومحدش إداها الاستثمارات الكافية، الدولة المصرية خلال السنوات اللى فاتت حطت استثمارات هائلة، والموضوع مش مرتبط بعدد السكان، ولكن مرتبط بأمن قومى مصرى و60 ألف كيلو متر مساحة سيناء، وبالتالى مكنش ممكن نستمر فى إن إحنا ما نقومش كدولة بالمطلوب مننا، وحطينا استثمارات بـ 800 مليار جنيه شاملة محطات التحلية والطرق والأنفاق والمناطق الصناعية، والمساكن.

 


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