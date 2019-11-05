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الزراعة: وصول أول شحنات تقاوى البطاطس وبدء الفحص بالموانئ

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:00 ص
الزراعة: وصول أول شحنات تقاوى البطاطس وبدء الفحص بالموانئ بطاطس أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية  للحجر الزراعى  بوزارة الزراعة، إن الموانئ المصرية استقبلت أول شحنات استيراد تقاوى البطاطس، مضيفاً أن الحجر الزراعى بدء فى أخذ عينات وفحص الشحنة، والإجراءات الرقابية المشددة المتبع، والتأكد من مطابقة الشحنة المستوردة، استعداد لزراعات الموسم الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية.

وأضاف "العطار" ، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، أن اجمالى الطلبات المقدمة  للحجر الزراعى لاستيراد تقاوى البطاطس للموسم الجديد تخطت لـ 180  ألف طن، موضحا أن جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد  تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى اواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية)، والتى تزرع فى أكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى أواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.


تقاوى البطاطس

استيراد تقاوى البطاطس

زراعات البطاطس

الحجر الزراعى

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