خطة "الزراعة" لزيادة إنتاج البطاطس المحلى لـ6 ملايين طن × 9 معلومات

ينشر "اليوم السابع" عددًا من الإجراءات التى تتبعها وزارة الزراعة، لزيادة الإنتاج المحلى من محصول البطاطس لـ6 ملايين طن سنويًا من العروات الثلاثة خلال الموسم الجديد، مما يساعد على زيادة الصادرات فى الأسواق الخارجية وزيادة المعروض فى السوق المحلى.



- تطبيق المنظومة الجديدة بالقضاء نهائيًا على مرض العفن البنى.



- استخدام جهاز تقنية النبضات الرنينية للعفن البنى للبطاطس.



- التوسع فى إقامة الحقول الإرشادية لمواجهة الأمراض والتقلبات الجوية.



- تكثيف الحملات المرورية لتقيم نتائج محصول البطاطس.



-استيراد تقاوى من مناطق الإنتاج تخلو من الأمراض الحجرية ومصحوبة بشهادة صحة نباتية.



- حملات مرورية مكثفة لزيادة الإنتاجية.



-مواجهة الأمراض والآفات التى تصيب المحصول ومخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية.



- تقديم حزمة إرشادية شهريًا للمزارعين لاتباع الممارسات الجيدة منذ بداية زراعة المحصول وحتى الحصاد.



- تكثيف الندوات الإرشادية حول طرق الرى والتسميد السليم .