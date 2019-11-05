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الرئيس السيسي يفتتح الرصيف البحرى لشركة "سوميد" عبر الفيديو كونفرانس

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:58 م
الرئيس السيسي يفتتح الرصيف البحرى لشركة "سوميد" عبر الفيديو كونفرانس افتتاح الرصيف البحري
كتب سمير حسنى

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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الرصيف البحرى لشركة "سوميد" عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

من جانبه، قال المهندس محمد عبدالحافظ رئيس مجلس إدارة شركة "سوميد"، إن الشركة العربية للأنابيب "سوميد" تأسست فى 1974 برأس مال 400 مليون دولار، بمساهمة مصرية وبعض الدول العربية، حيث تقوم الشرطة بنقل خام دول الخليج إلى أوروبا عن طريق خطى أنابيب بطول 320 كيلو وذلك بواسطة ناقلات البترول الخام.

 

وأوضح أن توسعات شركة سوميد تمثلت فى إنشاء رصيف بحرى ومستودعات لتداول وتخزين المنتجات البترولية فى العين السخنة، بهدف استقبال وحدات التغييز والتخزين العائمة وناقلات الغاز المسال والمنتجات البترولية، واستكمال احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وإعادة التصدير.


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