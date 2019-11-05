الدكتور رامي العناني يؤكد أن عملية شد البطن بعد الولادة تعيد المرأة لأفضل مما كانت عليه

تقرير خاص

بعد تكرار الولادة تعاني المرأة من بروز منطقة البطن والأجناب، مما يصيبها بالشعور بالحزن الشديد لأنها لم تصبح جذابة مثلما كانت في الماضي، إلا أن الدكتور العالمي رامي العناني يؤكد أنها من الممكن أن تعود لجسمها قبل الولادة وربما لأفضل مما كانت عليه في الماضي.

وأوضح الدكتور رامي العناني استشاري جراحة التجميل، وأحد أهم جراحي التجميل في مصر والعالم العربي والمدرب الوحيد للنحت الأيوني في الوطن العربي وأفريقيا، إن بعد عمليات الولادة المتكررة تحدث لبطن المرأة العديد من التغيرات منها حدوث ترهل في الجلد مع تراكم الدهون في البطن والاجناب و اختفاء منطقة الخصر تماما، كما ان عضلات البطن نفسها يحدث لها تباعد عن بعضها البعض، فيحدث بروز للبطن اكثر.



3 مميزات لعملية شد البطن بعد الولادة (TUMMY TUCK)

واشار انه بعد انتهاء المرأة من تكوين اسرتها يكون لديها رغبة في عودة منطقة البطن لما كانت عليه من قبل، حتى بالنسبة للمرأة التي كانت تعاني من بروز منطقة البطن قبل الزواج والولادة، يمكنها استعادة شكلها لأفضل مما كانت عليه من قبل من خلال عملية شد البطن بعد الولادة (TUMMY TUCK) او ما يطلق عليها "إصلاح جدار البطن" حيث يمكن أن يعيد المرأة لجسمها ويخلصها من شكل بطنها الكبير ويرسم خصرها، من خلال إصلاح ثلاثة اشياء وهي شد الترهلات و نحت للطبقات الدهنية في البطن والاجناب حتى يظهر الخصر، وفي نفس الوقت تقوم بتقريب العضلات المتباعدة عن بعضها حتى تظهر منطقة الخصر مرسومة.



5 معلومات هامة يجب أن تعرفها حول عملية شد البطن بعد الولادة

وفي السياق نفسه، أكد انه يتم عمل تجميل لمنطقة السرة بما يتناسب مع ابعاد البطن في شكلها الجديد, حيث يتم عمل تجميل لها وتصبح مرسومة بشكل سليم، لان الولادة المتكررة تتسبب في حدوث ترهل لمنطقة السرة ايضا.

ولفت الدكتور رامي العناني الملقب بـ (طبيب المشاهير) إنه يتم عمل التجميل من خلال منطقة اسفل البطن (خط البكيني)، وهي نفس منطقة جرح القيصرية، ويحدث التئام بها خلال اسبوعين، وتشعر المرأة بنتيجة رائعة بعد اسبوعين وتشعر بالفرق عن شكلها السابق، وتتحسن تلك المنطقة على مدار ثلاثة شهور حتى تصل المرأة للنتيجة المثالية.

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عنوان مركز الدكتور رامي العناني (سيمويا):

٦ أبراج الشركة السعودية - شارع النزهة - أمام دار الدفاع الجوي - مصر الجديدة







