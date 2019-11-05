الخارجية الروسية: موسكو تبحث عقد لقاء بين مسئولين أتراك وسوريين

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، أن بلاده تبحث حاليا تنظيم اجتماع بين مسئولين أتراك وسوريين فى سوتشى، مشيرا إلى أن هذا الأمر قيد البحث فى الوقت الراهن.

وقال بوجدانوف، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، إن "الاتصالات تجرى بشأن تنظيم هذا الاجتماع".

وكانت المستشارة السياسية للرئيس السورى بثينة شعبان، أكدت فى وقت سابق، أن روسيا بصدد عقد لقاء أمنى سورى تركى فى سوتشى؛ لمناقشة الوضع على الأرض، متوقعة احتمال الصدام مع الجيش الاحتلال التركى.