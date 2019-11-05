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روسيا: مستعدون لتسهيل مفاوضات انضمام قوات "قسد" للجيش السورى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:55 ص
روسيا: مستعدون لتسهيل مفاوضات انضمام قوات "قسد" للجيش السورى سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ

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أعلنت الخارجية الروسية، استعدادها تسهيل إجراء مفاوضات بين دمشق والأكراد، لتسهيل انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السورى.
 
وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجى فيرشينين، حسبما نقلت وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن روسيا مستعدة لتسهيل إجراء مفاوضات بين دمشق والأكراد حول انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السورى.
 
وكانت رئيسة اللجنة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد، أعلنت أول الشهر الجارى، أن هناك مباحثات سياسية بين قوات سوريا الديمقراطية والمسؤولين الروس حول كيفية تأمين المنطقة.
 
وقالت إلهام أحمد، "نتحدث إلى المسئولين الروس، وبالنسبة للعملية العسكرية، هناك اتصالات يومية معهم"، وتابعت "كما أن هناك مفاوضات سياسية ومباحثات بين قوات سوريا الديمقراطية والروس، نتباحث بشأن كيفية تأمين المنطقة، كما نطلب مساعدتهم كى نجرى مباحثات مع الحكومة السورية".
 

روسيا

الجيش السورى

قوات سوريا الديمقراطيه

الاكراد

دمشق

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