الحمى القلاعية مرض معدى يصيب الأطفال أقل من 5 سنوات.. تعرف على أعراضه

كتبت هند عادل

مرض الحمى القلاعية أحد الأمراض المعدية وفيروسات مختلفة وراء الاصابة به ويشيع بكثره عند الرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ومع ذلك ، يمكن للأطفال الأكبر سنا والبالغين أيضا الحصول الإصابة به .

الحمى القلاعية عادة ليست خطيرة ، وجميع المرضى تقريبا يتعافون في 7 إلى 10 أيام دون علاج طبي، ولكن قد يتطور الأمر لحدوث مضاعفات أخرى أكثر ندرة مثل الشلل ، أو التهاب الدماغ الذي يمكن أن يكون قاتلاً، حسبما ذكر موقع "healthline".

أعراض الاصابة بالحمى القلاعية:

حمى، انخفاض الشهية، التهاب الحلق ، تقرحات الفم المؤلمة التي عادة ما تبدأ بقع حمراء مسطحة.

طفح من البقع الحمراء المسطحة التي قد تنفخ على راحتي اليدين ، وباطن القدمين ، وأحيانًا الركبتين والمرفقين والأرداف أو المنطقة التناسلية.

تظهر هذه الأعراض عادة على مراحل ، وليس كلها مرة واحدة، ليس كل شخص لديه كل هذه الأعراض، قد لا تظهر بعض الأعراض على الإطلاق ، لكن لا يزال بإمكانهم نقل الفيروس للآخرين.

الأشخاص الذين يعانون من الحمى القلاعية هم الأكثر عدوى خلال الأسبوع الأول من مرضهم، ومع ذلك ، فقد تظل في بعض الأحيان معدية لعدة أسابيع بعد زوال الأعراض، قد لا يصاب بعض الأشخاص ، خاصة البالغين ، بأية أعراض ، لكن لا يزال بإمكانهم نشر الفيروسات على الآخرين. الفيروسات التي تسبب الحمى القلاعية.

ينتشر مرض الحمى القلاعية من شخص مصاب إلى آخرين من خلال:

اتصال وثيق ، مثل التقبيل ، والمعانقة ، أو مشاركة الأواني وأواني الأكل.

السعال والعطس.

لمس الكائنات أو الأسطح التي تحتوي على الفيروس عليها

يجب دائما الحفاظ على طرق النظافة الشخصية الجيدة مثل غسل اليدين في كثير من الأحيان بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

لا يوجد علاج محدد لمرض الحمى القلاعية ولكن يمكن السيطرة على الحمى والألم عن طريق مخفضات الحمى بدون وصفة طبية ومسكنات الألم ، ومن المهم للأشخاص الذين يعانون من الحمى القلاعية أن يشربوا ما يكفي من السوائل لمنع فقدان سوائل الجسم أو الجفاف.