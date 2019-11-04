علامات تدل على إصابة طفلك بعدوى بكتيريا الشيجيلا وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

عدوى بكتيريا الشيجيلا من الأمراض المعدية الشائعة التى تصيب الأطفال، ويمكن أن تسبب الإسهال المائي أو الإسهال مع الدم أو المخاط، وفقا لموقع kids health. أعراض عدوى بكتيريا الشيجيلا إلى جانب الإسهال، يمكن أن يسبب مرض الشيجيلا ما يلى: إلى جانب الإسهال، يمكن أن يسبب مرض الشيجيلا ما يلى:

-تشنجات وألم البطن.

-ارتفاع في درجة الحرارة.

-فقدان الشهية.

-القئ والغثيان.

-حركات الأمعاء المؤلمة (التعب).

مرض الشيجيلا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، في حالات نادرة ، يمكن أن تحدث مضاعفات أخرى مثل التهاب المفاصل والنوبات ومشاكل في الكلى. أسباب مرض الشيجيلا هو مرض شديد العدوى، يمكن أن يصاب به الأشخاص من خلال ملامسة شيء ملوث بالبراز من شخص مصاب ، مثل:ألعاب الأطفال، سطح المرحاض،طعام أعده شخص مصاب، يمكن أن ينتشر أيضا عن طريق:

-الذباب الذي يلمس البراز الملوث.

- المياه في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي.

-لا يتطلب الأمر وجود العديد من بكتيريا Shigella لحدوث العدوى،

يمكن لشيجيلا المرور في براز الشخص لمدة 4 أسابيع ، حتى بعد تحسن الأعراض الواضحة للمرض. علاج مرض الشيجيلا لمعرفة ما إذا كان طفلك مصابًا بالتهاب الشيجيلا ، سيأخذ الطبيب عينة من البراز لاختبارها.

وغالبا ما يشفى داء الشيجيلا دون علاج، الأطباء في بعض الأحيان يقومون بإعطاء المضادات الحيوية لأولئك الذين لديهم أعراض خطيرة أو غيرها من الحالات الطبية.،يمكن للمضادات الحيوية تقصير المرض والمساعدة في منع انتشار البكتيريا للآخرين. الوقاية من مرض الشيجيلا أفضل طريقة لمنع الإصابة بالتهاب الشيجيلا والعديد من الإصابات الأخرى هي غسل اليدين جيدًا و هذا مهم بشكل خاص بعد استخدام المرحاض (أو تغيير الحفاض) وقبل تناول الطعام أو تحضيره.

إذا كنت تعتني بطفل مصاب بالإسهال ، اغسل يديك قبل لمس الآخرين وقبل تناول الطعام وتعقيم أي مرحاض يستخدمه شخص مصاب بالتهاب الشيجيلا.