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الحكومة اليمنية تعود إلى "عدن" خلال أسبوع بعد توقيع اتفاق الرياض

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:18 م
الحكومة اليمنية تعود إلى "عدن" خلال أسبوع بعد توقيع اتفاق الرياض اليمن ارشيفية
ا ش ا

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قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، إنها ستعود إلى عدن خلال أسبوع بعد توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي .
 
وأضاف بادي - في تصريحات خاصة لقناة (العربية )اليوم الثلاثاء - : "إن رئيس الجمهورية اليمني عبدربه منصور هادي سيعود إلى عدن قريبًا بعد تشكيل الحكومة الجديدة"، موضحًا أن الحكومة الجديدة ستؤدي القسم أمام هادي في عدن.
من جهتها.. ذكرت رئاسة مجلس الوزراء اليمني - على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - أن الاتفاق التاريخي الذي رعته السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز يهدف إلى تجاوز الأحداث الأخيرة في (عدن).
 
وأضافت: "أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة ووحدة الصف الوطني في مواجهة الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة في ضوء المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليًا".
 
وتمت اليوم مراسم التوقيع على (اتفاق الرياض) بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
 

الحكومة اليمنية

عدن

المجلس الانتقالي

سلمان بن عبد العزيز

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