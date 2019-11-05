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"اتفاق الرياض" 10 بنود ترسم ملامح وثيقة استقرار اليمن.. تعرف عليها

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:41 م
"اتفاق الرياض" 10 بنود ترسم ملامح وثيقة استقرار اليمن.. تعرف عليها محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يشهدان توقيع الاتفاق
كتبت إيمان حنا

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جرت مساء اليوم مراسم توقيع اتفاق الرياض الذى تم توقيع أحرفه الأولى الأسبوع الماضى وتم تنفيذ المشاورات الخاصة بِه برعاية السعودية، وقد شارك اليوم فى مراسم التوقيع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى والرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

 

ويأتى التوقيع على الاتفاق كثمرة جهود مكثفة ومتواصلة بذلتها السعودية لتحقيق مصالح بين مكونات الشرعية لتوحيد الصفوف ومواصلة معركة إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثى واستعادة الدولة ويعول على هذا الاتفاق كخطوة تفتح آفاق جديدة للحل السياسى فى اليمن.


 

فما أبرز ما نص عليه اتفاق الرياض؟ 
 

- توحيد القوات الأمنية وضمها تحت لواء وزارة الداخلية اليمنية خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق.

- إعادة تنظيم القوات الأمنية فى لحج وأبين والضالع وشبوة خلال 60 يوما.

- تنظيم قوات حماية المنشآت خلال 30 يوما.

 

 
 
الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قبل توقيع الاتفاق
الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قبل توقيع الاتفاق
 
- الهدف من الاتفاق هو نصرة الشعب اليمنى ومواجهة التدخلات الخارجية فى شؤونه الداخلية، بحسب ما قال ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان.
 

- تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية .

 

-الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبى والمناطقى.

 

- وقف الحملات الإعلامية المسيئة.

 

- وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي ومواجهة تنظيمى "القاعدة" و"داعش".

مراسم توقيع اتفاق الرياض
مراسم توقيع اتفاق الرياض

 

- تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائى.

 
-عودة جميع القوات التى تحركت من مواقعها ومعسكراتهم منذ أغسطس الماضى إلى مواقعها السابقة.

 


اليمن

اتفاق الرياض

السعودية

محمد بن سلمان

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