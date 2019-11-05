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الحبس سنة لمتهم بحيازة الحشيش داخل حجز قسم مدينة نصر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:43 م
الحبس سنة لمتهم بحيازة الحشيش داخل حجز قسم مدينة نصر مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "سعد.م"، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر

الحشيش

 داخل قسم مدينة نصر.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت
 
وأسندت النيابة للمتهم "سعد.م"، تهمة حيازة مخدر الحشيش داخل الحجز الخاص بقسم مدينة نصر، خلال حجزه على ذمة قضية أخرى.
 
وترجع الواقعة أثناء تفتيش قوة أمنية للحجز الخاص بقسم مدينة نصر، وتم ضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش داخل الحجز، تم تحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.
 
 
 

حبس

حيازة المخدرات

جنايات القاهرة

قسم مدينة نصر

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