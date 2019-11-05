سقوط تاجر حشيش فى كمين قبل ترويجه المخدر على عملائه ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط عاطل لاتهامه بحيازة عدد من قطع الحشيش المخدر ببولاق الدكرور، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، عن ترويج عاطل المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش على عملائه بمنطقة صفط اللبن.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، اعترف المتهم أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.