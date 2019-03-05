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إحالة المتهم بذبح زميله داخل قسم مدينة نصر للجنايات

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:52 ص
إحالة المتهم بذبح زميله داخل قسم مدينة نصر للجنايات محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربى، بإحالة متهم لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زميله داخل حجز قسم شرطة أول مدينة نصر، بعدما طعنه بـ"نصل ملعقة"، بسبب فرض السطوة على مكان جلوس المتهمين داخل الحجز .
 
البداية عندما نشبت مشاجرة داخل حجز قسم شرطة أول مدينة نصر، بين متهم محبوس على ذمة قضية مخدرات، وآخر بسبب الخلاف على مكان الجلوس، وفرض السيطرة بين المتهمين، قام على إثرها المتهم بجلب "ملعقة"، حولها المتهم إلى آلة حادة، وطعن بها المجنى عليه فى عنقه، مما أدى إلى وفاته.
 
وحاول حرس القسم إسعاف المجنى عليه، إلا انه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل إلى المستشفى وتم التحفظ على المتهم، وإحالة الواقعة إلى النيابة، وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر لقسم الشرطة لمناظرة الجثة وسؤال شهود الواقعة، والاستماع لأقوال قوات القسم.
 

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