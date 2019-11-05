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"التعليم" توضح حقيقة هجوم وزير التعليم على المعلمين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:14 م
"التعليم" توضح حقيقة هجوم وزير التعليم على المعلمين وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة ما يُتداول بشأن هجوم  وزير التربية والتعليم على المعلمين، مؤكدة أن الوزير تحدث خلال مشاركته في  فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر العربي للتنمية المستدامة، عن تطوير العملية التعليمية بكامل عناصرها، وأنه يقدر المعلمين جميعًا.
 
وتوضح الوزارة أن حديث الوزير اجتزأ من سياقه وحُرِّف لغرض التأثير علي العلاقة بين الوزارة والمعلمين وهم العمود الأساسي للعملية التعليمية والعنصر الفعال في بناء ورفعة الإنسان المصرى،  وأن ما يتم تداوله غرضه التأثير علي مصلحة العملية التعليمية أو المعلمين في مصر بالسلب.
 
 
 

التربية والتعليم

المعلمين

اخبار التعليم

المؤتمر الثالث للتنمية المستدامة

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