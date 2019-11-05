التعليم تعلن التخصصات المطلوبة فى التقدم على وظيفة إدارية بمسابقة المعلمين

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الوظائف الإدارية المطلوبة فى مسابقة التوظيف الإلكترونية للمعلمين والاداريين وعمال الخدمات" وهى عبارة عن أمين معمل وأمين مكتبة وباحث تنيمة وباحث شئون عاملين وباحث قانونى و سكرتارية ومحاسب ومحقق ومشرف أمن و مشرف خدمات.



كما حددت بوابة التوظيف الإلكترونية الأوراق المطلوبة للمتقدمين للوظائف الإدارية، موضحة أن الأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف الإدارية، لا يتطلب شهادة المعلم ICDL أو شهادة التربوى ولكن يتطلب كارنية النقابة.



وتابعت عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف: الأوراق المطلوبة عبارة عن مؤهلات عالية -وجود كارنيه نقابة تابع لتخصصك - أخذ شهادة icdl العادية من أى مركز معتمد من ال icdl.



وكانت وزارة التربية والتعليم الفنى أعلنت انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، التى ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب فى المشاركة فى العمل التربوى وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعى يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.