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التضامن: صرف 5 مليار 280 مليون جنيه من معاشات نوفمبر حتى الآن

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:25 م
التضامن: صرف 5 مليار 280 مليون جنيه من معاشات نوفمبر حتى الآن صرف معاشات
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، انتظام صرف معاشات نوفمبر فى يومها الخامس على التوالى، حيث استعرضت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات صندوقى التأمينات الحكومى والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر نوفمبر على مدى ساعات اليوم، والتى أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات فى يومها الخامس على التوالى، حيث بلغ إجمالى حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء 3 مليون 553 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية 5 مليار 280 مليون جنيه.
 
وقد سجلت ماكينات الصراف الآلى مليون و504 ألف حالة بقيمة مليار 835 مليون جنيه، ومن منافذ صرف البريد مليون 417 ألف حالة صرف بقيمة 2 مليار 415 مليون جنيه، ومن منافذ صرف الصندوقين الحكومى والعام والخاص تم تسجيل 632 ألف حالة صرف قامت بصرف مليار و 30 مليون جنيه.
 
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت اليوم الثلاثاء، فى صرف معاشات شهر نوفمبر المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى والتى تبلغ قيمتها 6.14 مليار جنيه، ويتم صرفها إلى 3.32 مليون قائم بالصرف، كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح الخميس السابع من نوفمبر بدلاً من يوم الأحد العاشر من ذات الشهر لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوى الشريف. 
 
وأشارت إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم .
 
 
 
 

التضامن

معاشات نوفمبر

انتظام معاشات نوفمبر

صرف معاشات نوفمبر

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