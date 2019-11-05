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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:35 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 14795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2126 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 17694 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 5507 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.32% ليصل مستوى 541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1452 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.
 

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