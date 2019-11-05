"البحوث الإسلامية": لجنتا إحياء التراث والعقيدة يناقشان آلية عمل 5 سنوات

كتب لؤى على

عقدت لجنتا إحياء التراث الإسلامى والعقيدة والفلسفة اجتماعهما اليوم بحضور أعضاء من المجمع ومساعدى الأمين العام للشئون العلمية وشئون الواعظات وأساتذة الجامعة والباحثين، وذلك فى إطار الانعقاد الدورى للجان المجمع والمناقشة المستمرة للقضايا المعاصرة والمطروحة على الساحة.

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، إن جلسات لجنة إحياء التراث شهدت مناقشة علمية متميزة لما تم إقراره من موافقات على إصدار بعض المخطوطات، مع مناقشة آلية استمرار عمل اللجنة فى اختيار بعض المخطوطات التى سيتم تحقيقها خلال الخمسة سنوات المقبلة.

أضاف الأمين العام، أن لجنة العقيدة والفلسفة استعرضت أيضًا مجموعة من الأعمال العلمية التى تم مراجعتها تمهيدًا لإصدارها خلال الفترة المقبلة ومنها ما يتعلق بجهود الأزهر ومواجهته للشبهات المثارة حول صحيح الإسلام، فضلا عن أعمال أخرى تتناول جانب الأخلاق وفلسفته فى الإسلام.