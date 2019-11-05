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الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلا بالقدس بحجة عدم الترخيص

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:08 م
الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلا بالقدس بحجة عدم الترخيص الإحتلال الاسرائيلى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، منزلا فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة عدم الترخيص.
 
وأفادت عائلة العباسى، فى تصريحات صحفية، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال فى مدينة القدس المحتلة هدمت منزلا مكونا من طابق واحد يعود لعائلة المقدسى معتصم العباسى فى حى عين اللوزة فى سلوان؛ بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة للبناء.
 
وأضافت، أن قوات الاحتلال أجبرت العائلة على إخلاء المبنى بالقوة، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، قبل أن تبدأ بهدمه.
 
يذكر أن، سلطات الاحتلال الاسرائيلى هدمت فى السابع عشر من يوليو الماضى، أربعة محلات تجارية فى بلدة سلوان، تعود ملكيتها للعائلة ذاتها.
 
ومع أن "البناء بدون ترخيص" يبدو أنه مبرر وحيادى إلا أنه فى حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن الحيادية، حيث أن لجان التخطيط الإسرائيلية تقصى الفلسطينيين بشكل ممنهج من مخططات التنظيم والبناء بالإضافة إلى التكاليف العالية التى يتطلبها الحصول على ترخيص.
 
من جهته، أوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة فى العيسوية، أن طواقم البلدية وزعت أكثر من 10 إخطارات هدم "منشآت سكنية وتجارية" واستدعاءات للبلدية بحجة البناء دون ترخيص، مضيفا أن طواقم البلدية قامت بتصوير المنشآت والشوارع.
 
وفى سياق متصل، يتواصل الإضراب المفتوح فى مدارس العيسوية، حتى تأمين بيئة آمنة للطلبة، ومنع اقتحام البلدة خلال الدوام المدرسي.
 
واعتقلت قوات الاحتلال، أحد أعضاء لجنة أولياء الأمور صباح اليوم.
 

فلسطين

الاحتلال الاسرائيليى

جرافات الاحتلال

جيش الاحتلال

القدس

المسجد الاقصى

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