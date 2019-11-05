احرص على الجرى لهذه المدة أسبوعيا لتحمى نفسك من الوفاة المبكرة

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بحثية جديدة أن الجري يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 27 ٪، كما يساعد فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30 ٪ والسرطان بنسبة 23 ٪، حيث يزعم العلماء أن تمرين الركض لمدة 50 دقيقة مرة واحدة في الأسبوع قد يقلل من الوفاة المبكرة.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية ، وجد الباحثون أن أي قدر من الجري يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 27 %، كما ارتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسرطان بنسبة 30 و 23 في المائة على التوالي.

حيث يجب على البالغين الحصول على تمرين قوي لمدة 75 دقيقة على الأقل ، مثل الجري أو السباحة ، كل أسبوع، حيث يؤكد الباحثون الدوليون أن الجري يمكن أن يكون له فوائد صحية كبيرة على نطاق عالمي.

وقام الأكاديميون ، بقيادة فريق من جامعة فيكتوريا في ملبورن ، بجمع بيانات من 14 دراسة شملت 233 الف شخص، وارتبط أي قدر من الجري بانخفاض خطر الوفاة من جميع المسببين بنسبة 27 % خلال فترة الدراسة لكلا الجنسين ، مقارنة مع غير المتسابقين.

50 دقيقة من الركض مرة واحدة في الأسبوع بسرعة أقل من ستة أميال (ثمانية كيلومترات) في الساعة ، مرتبط بفوائد صحية وطويلة، وقال الباحثون: '' زيادة معدلات المشاركة في الجري ، بغض النظر عن جرعته من المحتمل أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في صحة السكان وطول العمر.

قد يؤدي الجري إلى تجنب الوفاة المبكرة لأنه قد وجد أنه يخفف من الوزن ، ويخفض الدهون الخطيرة في الدم ويزيد من نسبة الكوليسترول "الجيد.