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احتجاجات لبنان فى يومها الـ20..الجيش يفتح الطرق وإزالة خيم المعتصمين فى بيروت

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:48 م
احتجاجات لبنان فى يومها الـ20..الجيش يفتح الطرق وإزالة خيم المعتصمين فى بيروت الجيش اللبنانى يفتح الطرق
كتب محمد تهامى زكى

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دخلت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية فى لبنان، يومها العشرين منذ اندلاعها يوم 17 أكتوبر الماضى، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التى تمر بها البلاد.

فى العاصمة بيروت، أعادت قوات الجيش اللبنانى، فتح بعض الطرقات الرئيسية بالقوة، كما فض نقطة الاعتصام الرئيسية وإزالة الخيم التى نصبها المحتجون، باستخدام الجرافات المعدة لذلك، كما تم توقيف أشخاص حاولوا اعتراض عمل القوات.

قوات الجيش تفتح الطرق فى بيروت
قوات الجيش تفتح الطرق فى بيروت

وفى شمال العاصمة بيروت، وتحديدا فى جل الديب والزوق، اعتقلت قوات الجيش اللبنانى العشرات رفضوا فتح الطرقات بالقوة، كما تمت إزالة خيام المعتصمين فى ساحة ساسين فى الأشرفية وعلى جسر الرينغ وسط بيروت، وفتحت القوات الطرق المغلقة بالقوة.

متظاهرون لبنان يفترشون الأرض
متظاهرون لبنان يفترشون الأرض

ومن بيروت العاصمة، إلى مدينة صيدا، أزالت قوات الأمن الخيام التى نصبها المتظاهرين، بينما رفض المعتصمون ترك مكان الاعتصام، ودعوا إلى التظاهر ليلا فى المدينة وإعادة نصب الخيام مرة أخرى.

وواصل المحتجين بأعدادهم الغفيرة، التظاهر أمام المصارف والمؤسسات الحيوية، مطالبين بإجراء استشارات نيابية فورا قبل تشكيل حكومة مستقلة من أصحاب الخبرات.

من جانبهم، اتهم المتظاهرون، الجيش اللبنانى بالإفراط فى ممارسة القوة والعنف ضدهم.

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احتجاجات لبنان

 

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مظاهرات لبنان

 

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قوات الجيش تقبض على أحد المحتجين

 

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قوات الجيش تجبر المعتصمين لفتح الطريق

 

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اعتصام المحتجين فى بيروت

 

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طلبة الجامعات خلال مشاركتهم فى الاحتجاجات

 

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مظاهرات لبنان

 

 

 


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بيروت

احداث لبنان

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