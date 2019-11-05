سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اللبنانى يضبط إرهابيا نفذ اعتداءات وشكل مجموعات إرهابية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:03 م
الجيش اللبنانى يضبط إرهابيا نفذ اعتداءات وشكل مجموعات إرهابية الجيش اللبنانى ـ صورة أرشيفية
بيروت(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش اللبنانى، إلقاء القبض على إرهابي شديد الخطورة، سبق له تنفيذ اعتداءات بحق عناصر من القوات المسلحة، وتسهيل انتقال عناصر المنظمات الإرهابية من وإلى البلاد، وتشكيل مجموعات إرهابية مسلحة وتزويدها بالأسلحة.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني- في بيان اليوم الثلاثاء، أن جهاز مخابرات الجيش تمكن من ضبط الإرهابي نايف صالح رايد، والمتهم بتنفيذ اعتداء على دورية تابعة للقوات المسلحة على نحو أسفر عن مقتل ضابط وعنصر عسكري في شهر فبراير من العام 2013 في بلدة عرسال (بمحافظة بعلبك الهرمل- شمالي شرق البلاد).


وأشارت إلى أن الإرهابي المضبوط ساهم في تأمين انتقال العديد من الإرهابيين من وإلى لبنان، كما أنه يرتبط بأحد أكبر إرهابييّ مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين، وكان يقدم مساعدات لوجيستية لصالحه.


ولفتت مديرية التوجيه إلى أن هناك العديد من البلاغات والأحكام الصادرة غيابيا عن المحكمة العسكرية ضد الإرهابي صالح رايد، والتي تدينه بارتكاب جرائم إرهاب وتأليف عصابة إرهابية، والقيام بأعمال إرهابية وتجارة الأسلحة والذخائر الحربية وتزويد الإرهابيين بها.
وأكدت أنه جرى إحالة الإرهابي المتهم إلى سلطات التحقيق القضائية العسكرية المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

 


لبنان

الجيش اللبنانى

الارهاب

منظمات ارهابيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة