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اتفاق اليمن يدعو إلى حكومة جديدة وتوحيد القوات فى الجنوب

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:50 م
اتفاق اليمن يدعو إلى حكومة جديدة وتوحيد القوات فى الجنوب اتفاق الرياض
رويترز

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 دعا اتفاق توسطت فيه السعودية بين الحكومة اليمنية والانفصاليين الجنوبيين اليوم الثلاثاء إلى تشكيل حكومة يحظى فيها الجنوبيون بتمثيل متساو وإلى وضع جميع القوات المسلحة تحت سيطرة الدولة.
 
ويشترط الاتفاق الذي جرى التوصل إليه لإنهاء الصراع على السلطة في جنوب اليمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات.
 
ويقضي الاتفاق الذي حصلت رويترز على نسخة منه ضم جميع القوات العسكرية وقوات الأمن لوزارتي الدفاع والداخلية.

السعودية

الحكومة اليمنية

المجلس الانتقالي

الحرب

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