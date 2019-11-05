أهالى بنى سويف يطالبون المحافظ بإطلاق اسم الفنان حسن عابدين على أحد ميادين المدينة

بنى سويف هانى فتحى

طالب أهالى أهالي قرية تزمنت الشرقية ،التابعة لمحافظة بنى سويف، وهى القرية التى ولد وتربى فيها الفنان حسن عابدين والذى يحل اليوم ذكرى وفاته، بإطلاق اسم الفنان حسن عابدين ،على أحد ميادين المدينة ،تقديرا له.

أهالى القرية طالبوا المحافظ بإطلاق اسم الفنان حسن عابدين ،على أحد ميادين المحافظة نظرا لدورة فى إثراء الحياة الفنية، بالإضافة إلى الدور البطولى للفنان حسن عابدين إبان عام 1948ومشاركتة فى الانتفاضة الفلسطينية، ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال احمد محمد أحد أهالي قرية تزمنت الشرقية ،أن هناك شارع 6 بمدينة بنى سويف الجديد تم إطلاق اسم الفنان حسن عابدين عليه، وهو الشارع الذى كانت توجد به العمارة التى يمتلكها المرحوم الحاج عبدالوهاب عابدين والد الفنان حسن عابدين .

من ناحية أخرى ، أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، قرار رقم (1890)لسنة 2019 ، بشأن الموافقة على نقل 59 من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بدرجاتهم المالية ،وفقا للتأشير رقم (28/ب)،وذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على اتخاذ الإجراءات المقررة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لنقل عدد 1102 موظفا، من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري ،وعلى التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020.

شمل قرار المحافظ نقل العاملين، الذين تمت الموافقة عليهم ،من قبل وزارة العدل ،بعدما تقدموا بطلبات نقل لمكتب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بناء على إعلان وزارة العدل في مارس الماضي " ،تحديدا في الفترة من 6 إلى 30 مارس 2019 " ،عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، نقلا من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية من شاغلي المستوى الوظيفي الثالث ،وذلك بعد موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على النقل بالدرجات المالية من جهات عملهم الأصلية.

حيث تضمن القرار، الذي أصدره المحافظ الموافقة على نقل 59 من العاملين بديوان عام المحافظة، وبعض الوحدات المحلية ومديريات (التنظيم والإدارة، القوى العاملة، الطب البيطري،التربية والتعليم،الصحة،التموين ،التضامن ،الزراعة، الشباب والرياضة ،الطرق والنقل )،وذلك بواقع: 3 من العاملين بديوان عام المحافظة، و2 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، و1 موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن،و1 موظف بمديرية التنظيم والإدارة،و3 بمديرية القوى العاملة،و3 بالطب البيطري،6 بالشباب والرياضة، و3 بالطرق والنقل، و5 بمديرية التموين، 14 بمديرية التربية والتعليم،و 7 بالتضامن الاجتماعي، و7 بمديرية الزراعة، و4 بمديرية الصحة .

كما كلف المحافظ المستشار هاني عبد الجابر مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة الأستاذ أحمد مرسي بالتنسيق والمتابعة مع الإدارات المختصة بكل من:جامعة بني سويف وهيئة الأوقاف المصرية ومديرية الأمن،بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل عدد 10 من العاملين بتلك الجهات بدرجاتهم المالية للعمل بمصلحة الشهر العقاري،وذلك بواقع :7 من العاملين بجامعة بني سويف، و2 من العاملين بهيئة الأوقاف و1 من العاملين المدنيين بمديرية الأمن.

من ناحية أخرى ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر "اليوم الثلاثاء" ،برئاسة محمد بكري، حملة اشغالات مكبرة تمكنت خلالها ،رفع وإزالة 581حالة إشغال وتحرير 28 محضر.

شارك فى الحملة اللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن،والعميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر،والنقيب مصطفى أحمد شرطة المرافق، محمود السكرى نائب رئيس الوحدة المحلية،ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

و أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 581 حالة إشغال متنوعة،والتي شملت:300 كرسى و80 تندة و120 تاند حديد و50حائط و2 ثلاجة و19 حوامل حديد من شوارع المدينة، بالإضافة إلى تحرير عدد 28 محضر بيئي متنوع للمخالفين،وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.