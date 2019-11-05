حكايات لا تعرفها عن الفنان حسن عابدين فى ذكرى رحيله.. أبرزها الحكم عليه بالإعدام

وولد الفنان حسن عابدين فى الحادى والعشرين من أكتوبر عام 1931 فى قرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف، تلك القرية التى تبعد عن مدينة بنى سويف بنحو 3, كيلوا متر .

وتربى حسن عابدين أحد أبناء عائلة عابدين فى منزل يعشق الثقافة والفن، فوالده الحاج عبدالوهاب أحد كبار عائلة عابدين كان مهتما بالثقافة، وكان يعقد فى منزلة بقرية تزمنت الشرقية جلسات ثقافية تضم مثقفى ومحبى الثقافة بالمحافظة.

وجسد حسن عابدين أدوار كثيرة وشارك فى عدد كبير من الأعمال الفنية، منها أفلام "عنبر الموت" و"سنة اولى حب" و"على من نطلق الرصاص" وريا وسكينة" و"الشيطان امرأة"، كما شارك فى العديد من المسلسلات منها "اه يا زمن" و"انا وانت وبابا فى المشمش"، كما شارك فى العديد من المسرحيات منها "عش المجانين" و"على الرصيف المعاكس".

وروى أحمد عابدين أحد أقارب الفنان حسن عابدين لـ"اليوم السابع"، أن الفنان حسن عابدين كان دائم التواصل مع عائلته فى قرية تزمنت الشرقية وكان يحب سماع أخبار عائلته وقريته.

وأضاف أحمد عابدين، أن الفنان حسن عابدين شارك فى الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلى عام 1948 وشارك فى قتل جنود إسرائيليين وتم الحكم عليه بالإعدام إلى أن أفرج علية بعد تهديد فدائى بتفجير نفسه فى حال عدم الإفراج عن المتهمين ومنهم حسن عابدين.

وتابع أحمد عابدين، أن الفنان الراحل انضم للمسرح العسكرى عقب ثورة 1952 وانضم بعدها إلى فرقة يوسف وهبى وشارك فى العديد من الأفلام .