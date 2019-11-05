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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:02 م
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ألمانيا تنتقد انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:53 م
ألمانيا تنتقد انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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انتقدت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتزه، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، واصفة إياه بـ"القرار المؤسف"، لكنه مع ذلك كان متوقعًا. 
 
وقالت شولتزه، فى تصريح أوردته صحيفة "ذى هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى، "إن الولايات المتحدة صرحت منذ عامين بأنها ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ الموقع عليها من جميع دول العالم، لافتة إلى أنه لحسن الحظ أن واشنطن اتخذت هذا القرار بمفردها". 
 
وأكدت أن التأثير البالغ، الذى خشى البعض أن يقع جراء انسحاب إدارة ترامب من الاتفاقية، لم يحدث.. مضيفة "بقية دول العالم تقف صفًا واحدًا فى سبيل الحماية من تغير المناخ، حتى روسيا قد التحقت بالاتفاقية مؤخرًا". 
 
وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قد أعلن، أمس الاثنين، انسحاب بلاده من الاتفاقية، مرجعًا السبب فى ذلك إلى الأعباء الاقتصادية الجائرة التى يفرضها الاتفاق على الولايات المتحدة، على حد قوله، وأوضح أن قرار الانسحاب سيصبح سارى المفعول فى غضون عام من وقت تسليم الإشعار.
 

المانيا

امريكا

اتفقيه باريس للمناخ

اتفاقيه المناخ

الخارجيه الامريكيه

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