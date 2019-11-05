ألمانيا تنتقد انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ

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وقالت شولتزه، فى تصريح أوردته صحيفة "ذى هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى، "إن الولايات المتحدة صرحت منذ عامين بأنها ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ الموقع عليها من جميع دول العالم، لافتة إلى أنه لحسن الحظ أن واشنطن اتخذت هذا القرار بمفردها".

وأكدت أن التأثير البالغ، الذى خشى البعض أن يقع جراء انسحاب إدارة ترامب من الاتفاقية، لم يحدث.. مضيفة "بقية دول العالم تقف صفًا واحدًا فى سبيل الحماية من تغير المناخ، حتى روسيا قد التحقت بالاتفاقية مؤخرًا".

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قد أعلن، أمس الاثنين، انسحاب بلاده من الاتفاقية، مرجعًا السبب فى ذلك إلى الأعباء الاقتصادية الجائرة التى يفرضها الاتفاق على الولايات المتحدة، على حد قوله، وأوضح أن قرار الانسحاب سيصبح سارى المفعول فى غضون عام من وقت تسليم الإشعار.