أخبار × 24 ساعة.. الإمام الأكبر: الأديان ليست مسئولة عن جرائم المنتسبين إليها

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

التضامن: الحكومة والمجتمع المدنى يساهمان بتمويل مشروعات رعاية ذوى الإعاقة

التموين: طرح 5 فرص استثمارية جديدة فى المحافظات قريباً

التضامن تبدأ صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر و مكاتب البريد غدا

"الصحة": ضبط وإعدام 10 أطنان "حلوى مولد" فاسدة بمحافظات الجمهورية

الصحة: مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى تستهدف السيدات فوق 18 عاما

التعليم: إصدار قرابة 20 ألف مستخرج لشهادة الثانوية العامة خلال شهرين

"التعليم" تواصل فحص مستندات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الزراعة: مصر لا تصدر دواجن لغينيا ونطبق معايير "الصحة الحيوانية" للتصدير

الزراعة: ارتفاع صادرات المانجو لـ23 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

الإمام الأكبر: الأديان ليست مسئولة عن جرائم المنتسبين إليها

وزير الرى يبحث قضية التغيرات المناخية والتنبؤ بالأمطار مع رئيس هيئة الأرصاد الجوية

السكة الحديد تشغل 4 قطارات جديدة وتستبدل عربات 26 قطارا بأخرى محدثة من الغد