أخبار × 24 ساعة.. الإمام الأكبر: الأديان ليست مسئولة عن جرائم المنتسبين إليها

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
التضامن: الحكومة والمجتمع المدنى يساهمان بتمويل مشروعات رعاية ذوى الإعاقة
التموين: طرح 5 فرص استثمارية جديدة فى المحافظات قريباً
التضامن تبدأ صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر و مكاتب البريد غدا
"الصحة": ضبط وإعدام 10 أطنان "حلوى مولد" فاسدة بمحافظات الجمهورية
الصحة: مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى تستهدف السيدات فوق 18 عاما
التعليم: إصدار قرابة 20 ألف مستخرج لشهادة الثانوية العامة خلال شهرين
"التعليم" تواصل فحص مستندات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين
الزراعة: مصر لا تصدر دواجن لغينيا ونطبق معايير "الصحة الحيوانية" للتصدير
الزراعة: ارتفاع صادرات المانجو لـ23 ألف طن لجميع الأسواق العالمية
الإمام الأكبر: الأديان ليست مسئولة عن جرائم المنتسبين إليها
وزير الرى يبحث قضية التغيرات المناخية والتنبؤ بالأمطار مع رئيس هيئة الأرصاد الجوية
السكة الحديد تشغل 4 قطارات جديدة وتستبدل عربات 26 قطارا بأخرى محدثة من الغد
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