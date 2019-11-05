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أخبار × 24 ساعة.. الإمام الأكبر: الأديان ليست مسئولة عن جرائم المنتسبين إليها

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الإمام الأكبر: الأديان ليست مسئولة عن جرائم المنتسبين إليها مشيخة الازهر
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

التضامن: الحكومة والمجتمع المدنى يساهمان بتمويل مشروعات رعاية ذوى الإعاقة

التموين: طرح 5 فرص استثمارية جديدة فى المحافظات قريباً

التضامن تبدأ صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر و مكاتب البريد غدا

"الصحة": ضبط وإعدام 10 أطنان "حلوى مولد" فاسدة بمحافظات الجمهورية

الصحة: مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى تستهدف السيدات فوق 18 عاما

التعليم: إصدار قرابة 20 ألف مستخرج لشهادة الثانوية العامة خلال شهرين

"التعليم" تواصل فحص مستندات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الزراعة: مصر لا تصدر دواجن لغينيا ونطبق معايير "الصحة الحيوانية" للتصدير

الزراعة: ارتفاع صادرات المانجو لـ23 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

الإمام الأكبر: الأديان ليست مسئولة عن جرائم المنتسبين إليها

وزير الرى يبحث قضية التغيرات المناخية والتنبؤ بالأمطار مع رئيس هيئة الأرصاد الجوية

السكة الحديد تشغل 4 قطارات جديدة وتستبدل عربات 26 قطارا بأخرى محدثة من الغد

 

 


الصحه

وزاره الصحه

سرطان الثدى

الكشف عن سرطان الثدى

السرطان

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