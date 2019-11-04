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وزيرة الجيوش الفرنسية تصل تشاد فى أولى جولاتها لدول الساحل الإفريقى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:36 م
وزيرة الجيوش الفرنسية تصل تشاد فى أولى جولاتها لدول الساحل الإفريقى فلورانس بارلى
باماكو(أ ش أ)

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وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى، اليوم الاثنين، إلى تشاد فى زيارة تشمل بعض دول الساحل الإفريقى، وذلك بعد مرور يومين على مقتل جندى فرنسى فى العملية العسكرية "برخان" المناهضة للإرهاب فى سياق أمنى إقليمى متدهور للغاية.

وقالت الوزيرة الفرنسية - فى تصريح لها على متن الطائرة التي تقلها إلى لإنجامينا - : "إن هذه الرحلة تجرى فى سياق أمنى بالغ الصعوبة". 
وكان الجيش المالى قد أعلن أمس الأحد مصرع جنديين ماليين وإصابة ستة آخرين بجروح؛ إثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليتهم العسكرية خلال دورية كانوا يقومون بها فى منطقة (باندياجارا) وسط مالى.


وكان العشرات قد لقوا مصرعهم في هجوم الجمعة الماضية على موقع عسكري بمنطقة (إنديليمان) شمال مالي تبناه تنظيم (داعش) الإرهابى..كما لقي جندي فرنسى بقوة (بارخان) حتفه أمس الأول السبت قرب مدينة (ميناكا) إثر انفجار عبوة ناسفة بواسطة تنظيم (داعش).

 

 

 

 


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تشاد

دول الساحل الافريقى

دول الساحل

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