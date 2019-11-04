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"نهضة اليابان" فى ندوة بكلية اللغات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:46 ص
"نهضة اليابان" فى ندوة بكلية اللغات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكريم الوفد اليابانى

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في إطار إنفتاح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا علي الجامعات الدولية وهو التوجه الذى يتم تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء نظمت كلية اللغات والترجمة بالجامعة ندوة حول  "نهضة اليابان" في العصر الحديث

وذلك بقاعة المعرفة فى الجامعة شارك فيها البروفيسور الياباني تاكي كازوهيرو الاستاذ بالمركز الدولي للدراسات اليابانية بكيوتو اليابان فى اول زيارة له يقوم بها فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حيث تحدث عن النهضة اليابانية و دور الأباطرة اليابانين منذ العصر الحديث و حتي الان.. كما شارك في الندوة أيضاً السيد فوكازاوا رئيس المؤسسة اليابانية بالقاهرة وقد تطرقت مناقشات الندوة الى رصد تاريخ ٤ أباطرة حكموا اليابان  على مدى ١٣٠ عاما و هي نفس المدة الزمنية التي مرت علي إصدار أول دستور ياباني عام ١٨٨٩م  و ذلك من خلال تقديم و تحليل فترة حكم هؤلاء الأباطرة.. وفى حوار مع طلاب الجامعة أجاب اليروفيسير  تاكي كازوهيرو علي تساؤلات الطلاب و الأساتذة بشأن  التغيرات التي حدثت في اليابان و كيف يمكن ان تتغير اليابان في المستقبل بعد ان تولي عرشها إمبراطورا جديداً.

وفى ختام الندوة قام الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة بتسليم درع الجامعة لكل من  البروفيسور الياباني تاكي كازوهيرو والسيد فوكازاوا معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به اليابان بمؤسساتها و جامعاتها من أجل دعم أواصر التعاون و الشراكة مع الجامعات المصرية.

الجدير بالذكر أن البروفيسور تاكي كازوهيرو حاصل  على الدكتوراة من جامعة كيوتو باليابان و هي من كبري جامعات اليابان وقد استعانت به الكثير من الجامعات اليابانية و العالمية مثل جامعة هارفارد الأمريكية و غيرها و ذلك لاسهاماته البحثية في مجال التاريخ الدستوري.وله الكثير من المؤلفات السياسية و الدستورية و التاريخية باللغات اليابانية و الانجليزية و الألمانية وقد حصل البروفيسور تاكي علي العديد من الجوائز المحلية و الدولية مثل: جائزة " فيليب فرانز فون سيبولد"  من ألمانيا.

 

 

نهضة اليابان فى ندوة بكلية اللغات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (1)
 
نهضة اليابان فى ندوة بكلية اللغات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (2)
 
نهضة اليابان فى ندوة بكلية اللغات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (3)
 
نهضة اليابان فى ندوة بكلية اللغات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (4)
 

 

نهضة اليابان فى ندوة بكلية اللغات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (5)

جامعة مصر

كليات جامعة مصر

مصر واليابان

التعليم العالى

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