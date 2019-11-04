سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ننشر اعترافات المتهمان بقتل سائق لسرقة توك توك بأبو النمرس

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:37 م
ننشر اعترافات المتهمان بقتل سائق لسرقة توك توك بأبو النمرس المتهمان
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف عاطلان تم القبض عليهما، لاتهامهما بقتل سائق، والاستيلاء على التوك توك الخاص به بأبو النمرس، أنهما كانا يمران بضائقة مالية، وقررا استدراج سائق توك توك لقتله، والاستيلاء على التوك توك الخاص به.

أضاف المتهمان أنهما استدرجا الضحية بحجة توصيلهما إلى أبو النمرس، ثم انتهزا فرصة مرورهم بمنطقة نائية، وخنقاه بواسطة حبل، وتخلصا من جثته بمنطقة زراعية، ثم استوليا على التوك توك وهاتفه المحمول، وفرا هاربين.

كما اعترفا ببيع التوك توك لعاطلين، يعلمان أنه من حصيلة جريمة سرقة، بمبلغ 8 آلاف جنيه، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بشراء التوك توك، وبيعه لعاطل بمبلغ 12 ألف جنيه.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته التوك توك، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


سرقة توك توك

قتل سائق توك توك

أبو النمرس

أمن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة