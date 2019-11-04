ننشر اعترافات المتهمان بقتل سائق لسرقة توك توك بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم القبض عليهما، لاتهامهما بقتل سائق، والاستيلاء على التوك توك الخاص به بأبو النمرس، أنهما كانا يمران بضائقة مالية، وقررا استدراج سائق توك توك لقتله، والاستيلاء على التوك توك الخاص به.

أضاف المتهمان أنهما استدرجا الضحية بحجة توصيلهما إلى أبو النمرس، ثم انتهزا فرصة مرورهم بمنطقة نائية، وخنقاه بواسطة حبل، وتخلصا من جثته بمنطقة زراعية، ثم استوليا على التوك توك وهاتفه المحمول، وفرا هاربين.

كما اعترفا ببيع التوك توك لعاطلين، يعلمان أنه من حصيلة جريمة سرقة، بمبلغ 8 آلاف جنيه، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بشراء التوك توك، وبيعه لعاطل بمبلغ 12 ألف جنيه.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته التوك توك، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.