موجز المحافظات.. مقتل المُخطّط لقتل الرائد باسم فكرى فى قنا

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

مقتل "وليد البح" تاجر المخدرات المخطط لقتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص





حبس طالب بـ"آداب بنها" 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة حشيش بالجامعة





صور.. محافظ الإسكندرية يُسلّم أجهزة كهربائية للأهالى المتضررة من الطقس السيئ





صور.. جامعات مصر تغلق باب الترشح فى انتخابات الاتحادات الطلابية وبدء تلقى الطعون.. اللجنة العليا للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية.. والترشح مكفول للجميع دون شرط سداد الرسوم وحظر الشعارات الحزبية والسياسية





صور.. "بحبك يا حنان وبعشق عنيكى" تتسبب فى استبعاد مدير مدرسة فى زفتى





احتفالات مميزة فى الذكرى الـ97 لاكتشاف أشهر مقبرة لـ"توت عنخ آمون".. الأقصر تشهد مسيرات شبابية وعروض مراكب بنهر النيل.. ووزارة الآثار تفتتح المعرض العالمى لمقتنيات الملك الفرعونى فى قلب العاصمة البريطانية





بشرة خير.. انخفاض كبير بأسعار الخضروات والفاكهة واللحوم بالمحافظات.. الطماطم والفلفل بـ3 جنيهات بقنا.. والبرتقال والجوافة والرمان بـ5 جنيهات بالغربية.. 30% انخفاض بالأسعار بأسوان.. أسماك الإسكندرية تنخفض 10%





تيسيرات جديدة لتوصيل المياه للمنازل بالعريش.. تعرف عليها



اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

محافظ الفيوم يحيل موظفاً للتفتيش المالى لعدم مقابلة المواطنين وحل مشاكلهم





صور.. "تعليم الوادى الجديد" يُدشّن مبادرة لمواجهة الزواج المبكر وختان الإناث





جمعية المحاربين القدماء تكرم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية فى قنا





إحالة ميكانيكى اغتصب طفلة وحملت منه سفاحاً فى المنوفية للجنايات





إحالة 68 موظفاً للتحقيق لتقصيرهم وغيابهم عن العمل بالبحيرة