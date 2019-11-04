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"مصر للطيران" تشارك فى بورصة السياحة WTM أكبر المعارض السياحية بالعالم

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:32 م
"مصر للطيران" تشارك فى بورصة السياحة WTM أكبر المعارض السياحية بالعالم مصر للطيران تشارك فى بورصة السياحة WTM
كتب محمود عبد الغنى

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شاركت مصر للطيران، بجناح خاص، فى بورصة السياحة  WTM، أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم، المنعقدة فى لندن بدورته الأربعين خلال الفترة من 4 حتى 6 نوفمبر 2019

ويشارك فى المعرض عدد كبير من العارضين من مختلف دول العالم وممثلى كبرى شركات السياحة و الطيران العالمية ومنظمى الرحلات والعديد من الخبراء فى مجال السياحة والسفر، وقد زار جناح مصر للطيران الوفد المصرى برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والسفير المصرى بالمملكة المتحدة السفير طارق عادل .

وكان فى استقبال زوار جناح مصر للطيران بالمعرض سعيد فكرى مدير مصر للطيران بالمملكة المتحدة و فريق عمل المكتب

وتم عقد اجتماعات مع اهم وكلاء السياحة والسفر من أجل الحصول على شريحة أكبر من السوق البريطانى للسفر الى مصر بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة بعد رفع الحظر للسفر إلى شرم الشيخ، و قد قامت مصر للطيران بعرض أسعار تشجيعية للسفر إلى شرم الشيخ .

 

2ebbc747-dd35-464e-bec5-e76a514edaabمصر للطيران تشارك فى بورصة السياحة  WTM أكبر المعارض السياحية بالعالم

 


مصر للطيران

اخبار المطار

وزارة الطيران

بورصة السياحة

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