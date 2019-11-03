مصر للطيران الناقل الرسمى لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما

أعلنت مصر للطيران قيامها بدور الناقل الرسمى لبطولة كأس الامم الافريقية
تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتى ينظمها الاتحاد الافريقى لكرة القدم CAF فى مصر خلال الفترة من 8 – 22 نوفمبر الجارى، يأتى ذلك فى إطار اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران برعاية الأحداث والبطولات الدولية التى تستصفيها جمهورية مصر العربية للمشاركة فى خروجها بالشكل اللائق لمكانة مصر الدولية والإقليمية.
وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً منتخب مصر فى المجموعة الأولى مع مالى والكاميرون وغانا وتضم المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.
واستعدت مصرللطيران بفرق عمل لاستقبال المنتخبات المشاركة فى البطولة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها.
جدير بالذكر أن مصر للطيران هى الناقل الرسمى للمنتخبات الوطنية لكرة القدم وراعى الكرة المصرية.
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