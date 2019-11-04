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محافظ كفر الشيخ يفتتح مكتب مصايد برج البرلس ورصف بعض شوارع المدينة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:10 م
محافظ كفر الشيخ يفتتح مكتب مصايد برج البرلس ورصف بعض شوارع المدينة الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مكتب مصايد برج البرلس، والذى انتظره أهالى البرلس لسنوات طويلة، وذلك خلال الاحتفال بالعيد القومى الـ63 لذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثى فى الرابع من نوفمبر عام 1956م، بمدينة برج البرلس.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، والرائد أحمد المهدى، نائباً عن إدارة الأمن الوطنى، والعميد يسرى الدسوقى، مدير ميناء البرلس، والمهندسة نبيلة النجدى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بديوان عام الهيئة بالقاهرة، والمهندس ثابت السويفى، وكيل وزارة منطقة وسط الدلتا للثروة السمكية، والمهندس يونس النجار، مدير عام الإنتاج والتشغيل بمنطقة وسط الدلتا للثروة السمكية، والمهندس سامى على مهنا، رئيس القسم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، أن افتتاح مكتب مصايد برج البرلس انجاز كبير لم يسبق له مثيل انتظره أهالى برج البرلس لسنوات طويلة لإصدار تراخيص الصيد واستخراج بطاقات الصيد الخاصة بالأفراد ووحدات الصيد الآلية العاملة بميناء برج البرلس، وذلك تيسيراً على الصيادين من أبناء المدينة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه لأول مرة فى محافظة كفرالشيخ، رصف بعض شوارع مدينة برج البرلس بالبلاطات الخرسانية مع استعدال الأسطح بماكينة الهليكوبتر أو المروحة التى تستخدم لعمل خرسانه مستوية، نظراً لأن هذه الشوارع أقل من 4 أمتار عرض، ولذلك فنياً لم تتطابق عليه المواصفات الفنية للرصف بالأسفلت.

 


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بحيرة البرلس

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تراخيص

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