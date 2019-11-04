مباحث كفر الشيخ تكشف لغز مقتل شاب بمدخل قرية الغبايشة

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة شاب "ج. س" 25 سنة، عامل مقيم بقرية الغبايشة بمركز سيدى سالم، بكامل ملابسه وبه جرح فى رأسه، ووجود شبهة جنائية ى الوفاة.



ووجه على الفور مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد عبد الفتاح المنشاوى، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، ضم المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز سيدي سالم، والنقيب أحمد العيسوى، معاون المباحث، لسرعة كشف غموض وملابسات الجريمة والقبض على مرتكبيها.



وقد توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة كل من ، أ. م، 20 سنة، وشقيقه م.م 17 سنة، مقيمان بذات القرية، لوجود خلافات مالية سابقة بينهما، وأنهما قاما بالاعتداء عليه بعصا غليظة "شومة" على رأسه، فسقط غارقًا فى دمائه، وفارق الحياة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق بإشراف المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية، وتم التصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لمعرفة سبب الوفاة.