سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث كفر الشيخ تكشف لغز مقتل شاب بمدخل قرية الغبايشة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:59 م
مباحث كفر الشيخ تكشف لغز مقتل شاب بمدخل قرية الغبايشة جثة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من كشف لغز العثور على جثة شاب 25 عاما، غارقا فى دمائه بمدخل قرية الغبايشة التابعة لمركز سيدي سالم، حيث تبين أن وراء قتله شقيقين من القرية لوجود خلافات مالية سابقة بينهم.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة شاب "ج. س" 25 سنة، عامل مقيم بقرية الغبايشة بمركز سيدى سالم، بكامل ملابسه وبه جرح فى رأسه، ووجود شبهة جنائية ى الوفاة.

ووجه على الفور مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد عبد الفتاح المنشاوى، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، ضم المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز سيدي سالم، والنقيب أحمد العيسوى، معاون المباحث، لسرعة كشف غموض وملابسات الجريمة والقبض على مرتكبيها.

وقد توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة كل من ، أ. م، 20 سنة، وشقيقه م.م 17 سنة، مقيمان بذات القرية، لوجود خلافات مالية سابقة بينهما، وأنهما قاما بالاعتداء عليه بعصا غليظة "شومة" على رأسه، فسقط غارقًا فى دمائه، وفارق الحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق بإشراف المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية، وتم التصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

 

 


كفر الشيخ

مديرية امن كفر الشيخ

مقتل شاب فى قرية الغبايشة

جريمة قتل فى قرية الغبايشة

قرية الغبايشه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة