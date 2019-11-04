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في عيد الحب المصري.. بياعين الورد: الـvalentine هو الأصل

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:39 م
في عيد الحب المصري.. بياعين الورد: الـvalentine هو الأصل عيد الحب المصري
كتب/ مصطفى جابر

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قال أحد بائعى الورود إن كثير من المواطنين لا يعرفون أن 4 / 11 هو يوم عيد الحب في مصر، وإذا قارنت بين عيد الحب في مصر وعيد الحب العالمى ستجد أن الفارق كبير جدا، إحنا كبائعين للورد مش بنديه أي اهتمام علشان عدد المثقفين مش كبير فاحنا مش بنجهز ليها، مضيفا احنا بنقدم للناس حاجة راقية في عد الحب علشان نغير موده.

وقال آخر: أنا كبائع ورد حاسس ومجهز نفسى لكن الشعب المصرى مش بيهتم بيه أما في عيد الحب العالمى بيبقى ثمن الورد غالى جدا، لكن عندنا هنا الأسعار كويسة جدا، لكن لو انتظرنا لعيد الحب العالمى إن بتكون الأسعار غالية جدا.

بينما أكد أحد الزبائن أنه يفضل الاحتفال بعيد الحب المصرى لأنه يجد الأسعار فيه مناسبة 100 أو 200 جنيه، مقارنة بعيد الحب العالمى والذى يصل سعر بوكيه الورد فيه إلى 500 جنيه.

 

 


عيد الحب المصرى

عيد الحب العالمى

الفلانتين

عيد اللحب في مصر

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