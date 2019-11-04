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فى مثل هذا اليوم.. اغتيال رئيس وزراء الاحتلال إسحاق رابين على يد شاب يهودى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:20 ص
فى مثل هذا اليوم.. اغتيال رئيس وزراء الاحتلال إسحاق رابين على يد شاب يهودى إسحاق رابين رئيس وزراء الاحتلال
كتب محمود رضا الزاملى _وكالات

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شغل إسحاق رابين، منصب رئيس وزراء إسرائيل لفترتين وقد جاء خلفاً لجولدا مائير، وكانت الفترة الأولى التى شغل فيها المنصب من 1974 إلى 1977 والثانية من 1992إلى 1665، ورابين مولود ١مارس 1922 بالقدس المحتلة، ودرس فى المدرسة الزراعية اليهودية «كادورى» وتخرج فى١٩٤٠، وفى ١٩٣٨وأثناء فترة دراسته اشترك فى دورة عسكرية نظمتها «الهاجاناه»، وفى ١٩٤١انضم إلى «الهاجاناه»، وأصبح من كبار قادتها، ومع حرب ١٩٤٨عين قائداً لسرية «هارئيل» التى قاتلت فى القدس، ولما انتهت الحرب اشترك فى محادثات الهدنة بين إسرائيل ومصر فى جزيرة رودس.

وفى ديسمبر ١٩٦٣عيَّنه ليفى أشكول (رئيس الوزراء الإسرائيلى آنذاك) رئيساً لأركان الجيش، ولما اندلعت حرب ١٩٦٧ كان مازال فى هذا المنصب وفى فبراير ١٩٦٨ تقاعد من الحياة العسكرية، وانخرط فى السلك الدبلوماسى كسفير لإسرائيل فى أمريكا، وحصل على مقعد فى الكنيست بعد انضمامه لحزب العمل، وشغل منصب وزير العمل فى الحكومة التى ترأستها جولدا مائير وفى ١٩٧٤ وقعت أزمة سياسية بسبب حرب أكتوبر ١٩٧٣، واستقالت جولدا مائير، وانتخب «رابين» رئيساً لحزب العمل وخلفها فى رئاسة الوزراء وفى ٢٠ ديسمبر ١٩٧٦استقال، وأجريت انتخابات داخلية، وتولى فى الحكومة الجديدة منصب وزير الدفاع.

وفى ١٩٩٢ تمكّن من الفوز بمنصب رئيس الوزراء مجدداً، ولعب دوراً أساسياً فى مباحثات أوسلو، ولدوره فيها مُنح جائزة نوبل للسلام فى ١٩٩٤ مع ياسر عرفات، و«زى النهارده» فى ٤ نوفمبر ١٩٩٥ وخلال مهرجان مؤيّد للسلام فى ميدان ملوك إسرائيل (ميدان رابين الآن) فى تل أبيب قام إيجال عامير باغتياله، فكان أول رئيس وزراء إسرائيلى يغتال.

 


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