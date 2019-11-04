فوائد المورينجا تنظيم نسبة السكر والكولسترول

كتبت فاطمة ياسر

المورينجا تعد من الأعشاب الطبيعية ذات الفوائد الصحية الكثيرة، فهي شجرة كانت تزرع أيام الفراعنة ووصفوها بأنها علاج لكل داء، وذلك يرجع لما تحتويه من عناصر غذائية عالية، ومنها البروتين وفيتامين ب وسي وأ، وأيضا تحتوي على الحديد والمغنسيوم، وهذا يجعلها تحتوي على العديد من العناصر التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم.



فوائد المورينجا

فوائد المورينجا



وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر علي فوائد المورينجا وذلك وفقا لموقع "healthline وwebmed".

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول عشبة المورينجا يساهم بشكل كبير في علاج الربو، و السعال وضيق التنفس، وهذا الأمر يرجع لما تحتويه المورينجا من معادن وفيتامينات لها دور كبير في علاج هذه المشاكل.

عشبة المورينجا تعد من الخيارات الجيدة في علاج ارتفاع الكوليسترول أنها تساهم بشكل كبير تنظيم نسبته والحد من تعرضه للإرتفاع، ولذا عليك تناوله بشكل دائم للحد من تعرضه للارتفاع.



فوائد المورينجا لجسم الانسان

تناولك لعشبة المورينجا يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر بالدم، والحد من تعرضه للارتفاع او الانخفاض، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية الحديثة، ولذا عليك تناول أوراق المورينجا يوميا لتنظيم نسبة السكر بالدم.

تحتوي المروينجا علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وهذا الأمر يجعلها من الأطعمة الجيدة التي تساهم في علاج الأنيميا وتقوية الدم والحد من نزول نسبة الهيمجلوبين بالدم.

تعد المورينجا فرصة جيدة للأشخاص الذين يعانون من النحافة، لأن تناولهم لها يساهم في زيادة الوزن ولذا فهي خيارا جيدة للأشخاص المصابون بالنحافة.

عند اقتراب سن اليأس وانقطاع الدورة الشهرية، عليكي تناول أوراق المورينجا لأنها تقلل من حدة أعراض انقطاع الطمث، كالهبات الساخنة واضطرابات النوم، ولذا علي جميع النساء خلال هذه الفترة الحساسة تناول هذه العشبة يوميا.



ما هي فوائد المورينجا

نظرا لاحتواء أعشاب المورينجا علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فتناولك لها يساهم بشكل كبير في الحصول علي تنشيط خلايا المخ والحد من تعرضه لأي مشاكل كالجلطات وما اشبه ذلك.

كيف يمكنك تناول أوراق المورينجا؟..عن طريق أخذ 3 ورقات من العشب وغليهم علي النار الهادئة وتناوله يوميا.