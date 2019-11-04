فتح باب تلقى الطعون على كشوف المرشحين فى انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة طنطا

الغربية – عادل ضرة

فتحت جامعة طنطا اليوم الاثنين، باب تلقى وفحص الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين، فى انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة طنطا، وعددهم 977 مرشحا على أن يتم فحص الطعون على مدار اليوم، وإعلان الكشوف النهائية غدا الثلاثاء، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الأربعاء 6 نوفمبر، وإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات يوم الأحد القادم 10نوفمبر وإعلان نتيجة فرز صناديق الاقتراع فى ذات اليوم.

وأعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، أن لجان انتخابات اتحاد طلاب الجامعة للعام الحالى 2019 / 2020، شهدت إقبالًا ملحوظًا من الطلاب فى مختلف الكليات للترشح فى كافة لجان الاتحادات الطلابية.

وتقدم 977 طالب وطالبة، وتجرى الانتخابات على مستوى 7 لجان( لجنة الأسر، واللجنة الإجتماعية والرحلات، واللجنة الرياضية، واللجنة الثقافية، واللجنة الفنية، ولجنة الجوالة، ولجنة العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف " سبع " انه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب للإشراف ومتابعة سير اعمال انتخابات الاتحادات الطلابية وتذليل أي عقبات، وتقديم تقرير مفصل عن سير العملية الانتخابية يوميا منذ بدايتها، كما تضم اللجنة ممثلين عن اعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب والطلاب الغير مرشحين.

وأوضح أنه تم سحب 68 استمارة ترشح للانتخابات بكلية الطب، و 27 بكلية طب الاسنان، و 85 بكلية الصيدلة، و 61 بكلية العلوم، و 37 بكلية التمريض، و 41 بكلية التربية، و 153 بكلية التجارة، و 56 بكلية التربية النوعية، و 82 بكلية الهندسة، و 55 بكلية الزراعة، و87 بكلية التربية الرياضية، و 81 بكلية الآداب، و 120 بكلية الحقوق، و 24 بكلية الحاسبات والمعلومات.