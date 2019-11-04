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العليا للانتخابات الطلابية تعلن أعداد المتقدمين للترشح للاتحادات

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 09:33 ص
العليا للانتخابات الطلابية تعلن أعداد المتقدمين للترشح للاتحادات انتخابات الاتحادات الطلابية
كتب محمد صبحى

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استعرض  وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا قدمه الدكتور طايع عبداللطيف رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بشأن أعداد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد  للعام الجامعى 2019-2020.
 
أوضح بيان صادر منذ قليل عن وزارة التعليم العالى أن التقرير ذكر   أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى الحالى بلغ 24864، منهم 14222طالبا بنسبة 57.2٪؜ و10642 طالبة بنسبة 42.8٪؜ .
 
وتابع البيان، أنه سيتم تلقى الطعون وفحصها اليوم الاثنين 4 نوفمبر، وتعلن قوائم الكشوف النهائية الثلاثاء 5 نوفمبر.
 
واستطرد البيان، أنه نظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد القادم الموافق 10نوفمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، فقد اعتمد وزير التعليم العالى والبحث العلمى تعديلا فى جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعى 2019-2020، ليصبح يوم الخميس القادم الموافق 7 نوفمبر هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء. على أن يستمر تنفيذ باقى مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمني الذى تم إعلانه مسبقا .
 
العليا للانتخابات الطلابية تعلن أعداد المتقدمين للترشح للاتحادات
 
 

وزارة التعليم العالى

اننخابات اتحاد الطلاب

البحث العلمى

التعليم العالى

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