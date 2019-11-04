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ضبط 9500 كيلو دهانات مقلدة داخل مصنع ببسيون

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:50 م
ضبط 9500 كيلو دهانات مقلدة داخل مصنع ببسيون و دهانات مقلدة داخل مصنع - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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تمكن العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، من ضبط 9500 كيلو دهانات خامات ومنتج نهائى، داخل مصنع دهانات بقرية الفرستق مركز بسيون، مصنعة من خامات مجهولة المصدر.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بضبط مصنع دهانات بقرية الفرستق مركز بسيون ملك وائل. ك. ا 38 سنه، لقيامه بتقليد العلامات التجارية لاحدى الشركات الكبرى مستخدما خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، وتم ضبط 9500 كيلو دهانات منتج نهائى ومواد خام، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.  
 
 

 


مدير امن الغربيه

مباحث التموين

دهانات

بسيون

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