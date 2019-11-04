ضبط 9500 كيلو دهانات مقلدة داخل مصنع ببسيون

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بضبط مصنع دهانات بقرية الفرستق مركز بسيون ملك وائل. ك. ا 38 سنه، لقيامه بتقليد العلامات التجارية لاحدى الشركات الكبرى مستخدما خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، وتم ضبط 9500 كيلو دهانات منتج نهائى ومواد خام، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.