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ضبط عامل وآخرين ينقبون عن الآثار أسفل مدرسة بالمنيا

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:57 م
ضبط عامل وآخرين ينقبون عن الآثار أسفل مدرسة بالمنيا المتهمين
كتب ــ محمود عبد الراضى

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هوس البحث عن الكنوز الأثرية دفع مجموعة من الأشخاص للتنقيب عن

الآثار

 أسفل مدرسة ليلاً، حيث عثروا على قطع أثرية، وتبين أن بينهم عامل بالمدرسة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الجريمة، لاسيما فى مجال جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار والعمل على ملاحقة وضبط القائمين عليها.
 
وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا، بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار ليلاً داخل إحدى المدارس، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع "خفير خاص بذات المدرسة" وبمناقشته أكد اشتراكه مع  4 أشخاص آخرين "محددين" على الحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل المدرسة، عقب إنتهاء الأسبوع الدراسى.
 
وبإرشاد المتهم تم ضبط ثلاثة أشخاص داخل إحدى الغرف بالمدرسة، أثناء حفرهم عن الآثار، وتبين وجود حفرة بعرض 2×4 متر بعمق 25 متر، وعُثر على الأدوات المستخدمة فى الحفر، وقطعة على شكل قاعدة من الجرانيت بها نقوش ورسومات ومُثبت أعلاها شكل قدم، وبمواجهتهم اعترفوا بالاشتراك مع الهارب بالحفر داخل المدرسة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

اثار

تنقيب عن الاثار

البحث عن الاثار

تنقيب عن اثار اسفل مدرسة

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