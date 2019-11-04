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صور.. حملات نظافة بطريق مصر أسوان الزراعى والقرى قبل الموسم الشتوى بالأقصر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:44 م
صور.. حملات نظافة بطريق مصر أسوان الزراعى والقرى قبل الموسم الشتوى بالأقصر حملات نظافة وتجميل بمدينة الطود
الأقصر – أحمد مرعى

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كلف العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود شرقى محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، كافة رؤساء القرى والنجوع المختلفة بضرورة مواصلة حملات النظافة والتجميل، وذلك فى إطار منظومة العمل المتكاملة والمتواصلة بالإهتمام بالنظافة والتجميل بالوحدات المحليه لمدن وقرى المدينة، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة حملات النظافة والتجميل مع دخول الموسم الشتوى فى كافة المدن والقري.

وفى هذا الصدد قام رجال قسم النظافة والتجميل بمدينة الطود برئاسة حماده بشارى رئيس القسم، بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة برئاسة أحمد يوسف رئيس الحملة، فى أعمال نظافة وتجميل طريق المساكن الجديدة بمدينه الطود، وذلك بدايةً من مبنى البنك الزراعى مع رفع القمامة وتراكمات الأتربة بالطريق، ورشها وقص وتهذيب أشجار الزينة وريها طبقاً للجدول الزمنى المحدد للري، حيث قامت الوحده المحلية لقريه العديسات بحرى برئاسة بصرى النوبى يوسف رئيس القريه، لليوم الثالث على التوالى بقص وتهذيب الأشجار المرتفعة المتداخله مع اسلاك الكهرباء وأشجار الزينه بطريق مصر اسوان بدايةً من حدود القريه شمالاً مع الوحدة المحلية لقرية الطود غرب حتى نهاية حدود القرية جنوباً، وذلك مع الوحده المحلية لقريه العديسات قبلى مع نظافة ورش الطريق ورى الحدائق والجزر.

وقال رئيس قرية العديسات بحري، أن تلك الحملات تأتى وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وتعليمات العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، بضرورة الإهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الجمالى والحضارى لكافة قرى مركز ومدينة الطود ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق.

مدينة الطود تواصل حملات النظافة والتجميل بطريق مصر أسوان الزراعي (1)
مدينة الطود تواصل حملات النظافة والتجميل بطريق مصر أسوان الزراعي 

 

مدينة الطود تواصل حملات النظافة والتجميل بطريق مصر أسوان الزراعي (2)

جانب من تجميل القرى فى الطود قبل الموسم الشتوي

 

مدينة الطود تواصل حملات النظافة والتجميل بطريق مصر أسوان الزراعي (3)
مدينة الطود تنظم حملات نظافة يومية بالقرى والنجوع لخدمة المواطنين

 


الاقصر

تجميل مدن الاقصر

مدينة الطود

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تجميل طريق مصر اسوان الزراعي

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