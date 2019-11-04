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صور.. استعدادات مكثفة بالمتحف الزراعى لافتتاح معرض زهور الخريف

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:00 ص
صور.. استعدادات مكثفة بالمتحف الزراعى لافتتاح معرض زهور الخريف استعدادات مكثفة بالمتحف الزراعى لافتتاح معرض زهور الخريف
كتب عز النوبى

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فى إطار الاستعدادات التي تجريها وزارة الزراعة لافتتاح النسخة الأولى من معرض زهور الخريف، المقرر انطلاقه يوم السبت 9 نوفمبر الجاري، بحديقة المتحف الزراعى بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، تشهد أروقة المتحف الزراعى حالة من الحراك الكبير على كافة الأصعدة.
 
وأكد الدكتور السعدى بدوي مستشار وزير الزراعة للحدائق وأستاذ النباتات بجامعة القاهرة، أن العمل يسير على قدم وساق وبوتيرة منتظمة وسريعة لتجهيز حديقة المتحف لاستقبال فعاليات معرض زهور الخريف، لافتا إلى أن  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع عن كثب كافة الاستعدادات أولا بأول للتأكد من إتمامها على أعلى مستوى، خاصة وأنها النسخة الأولى للمعرض والتي يحرص الجميع على تنفيذها بشكل يليق بمكانة مصر إقليميا وعالميا.
 
وأضاف "السعدي" أن التوسع فى تنظيم معارض نبات الزينة والزهور يأتي ضمن استراتيجية وزارة الزراعة لتطوير منظومة إنتاج الزهور ونباتات الزينة، واستغلال ما تملكه مصر من مقومات زراعية تُمكنها من فتح أسواق تصديرية جديدة ومضاعفة حجم العائد من صادرات هذا القطاع. مؤكدا أن هناك اهتماما خاصا بنباتات حديقة المتحف الزراعي والتي كانت تعاني من الإهمال لسنوات عديدة مع التواصل مع عناصر من المجتمع المدني لإثرائها بالنباتات النادرة والمصرية القديمة.
 
من جانبه أكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية والمشرف على المتحف الزراعى، أن وجود معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعي يعد فرصة حقيقية للزوار للتعرف على تاريخ الزراعة المصرية ونشأتها وتطورها، بالإضافة لمشاهدة عدد من الأشجار والنباتات النادرة، داخل المتحف. لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة لتطويره لاستعادة مكانته التراثية والثقافية وجذب المواطنين لزيارته وكذلك السائحين. باعتباره ثاني أهم متحف زراعي على مستوى العالم، ويسبقه فقط المتحف الزراعي بالمجر.
 
ومن المنتظر أن يشهد المعرض عددا من الندوات والحلقات النقاشية على مدار فترة انعقاده لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة، وكذلك آليات فتح أسواق تصديرية جديدة، يشارك فيها عدد من المتخصصين والمستثمرين والمسئولين، لعرض كافة الأطروحات والخروج بحلول تساهم في التوسع وتصدير نباتات وزهور الزينة بما يتناسب مع المناخ الطبيعي الذي تمتلكه مصر والملائم لزراعة الزهور طوال العام.
 
وتواصل  الأجهزة التنفيذية بالوزارة العمل على تأهيل حديقة المتحف والتي تبلغ مساحتها نحو 25 ألف متر – حوالى 9 أفدنة -لاستقبال العارضين ومنتجاتهم وكذلك زوار المعرض الذي تستمر فعالياته لمدة 45 يوما، بمشاركة 170 عارضا وشركة من أكبر الأسماء المتخصصة في مجال صناعة زهور القطف ونباتات الزينة.
 
 الاستعدادات شملت عمليات رصف الطرق الداخلية بالحديقة، ووضع اللافتات التوجيهية، لتسهيل التجول داخل المعرض، بالإضافة لإعداد أماكن انتظار الزوار وتحديد أماكن الدخول والخروج منعا للتكدس، بالإضافة لبناء الأجنحة التي سيتم عرض المنتجات بها.
 
 ومع اقتراب موعد الافتتاح تتزايد وتيرة المنافسة بين الشركات العارضة لتقديم منتجاتهم بطرق مبتكرة، لجذب الزوار وتلبية متطلباتهم سواء الباحثين عن الزهور والنباتات أو اللاند سكيب وغيرها من المنتجات الطبيعية والصناعية المتعلقة بالقطاع.
 
 
معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعى (8)
 
معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعى (7)
 
معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعى (6)
 
معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعى (5)
 
معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعى (9) (1)
 
معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعى (4)
 
 
 
 

معرض زهور الخريف

نبات الزينة

المتحف الزراعى

صادرات الزهور

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