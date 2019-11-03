الزراعة: لم يتم قطع أشجار المتحف الزراعى لإقامة معرض زهور الخريف

كتب JJ عز النوبى

قال الدكتور السعدى بدوي مستشار وزير الزراعة للحدائق، إنه لم يتم قطع شجرة واحدة من الأشجار القائمة ب المتحف الزراعى ، مضيفا أن كل ما تم هو تقطيع لنباتات السيسبان التى تعتبر وباء في أي منطقة تنمو فيها بصورة برية وعشوائية ويجب التخلص منها، جاء ذلك حول ما نشرته بعض المواقع والصحف من قيام وزارة الزراعة بقطع أشجار من المتحف الزراعي، وأن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا ويؤكد أنه منافي تماما للحقيقة ولم يحدث.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، أنه تم توسيع بوابة المتحف الزراعى على شارع الثورة من 3 إلى 5 أمتار لتسهيل حركة المعدات والمرور للزوار والعارضين دون قطع شجرة واحدة، متابعا، أن المنطقة المخصصة لإقامة معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعي كانت مغطاة بمخلفات من سنوات وهى عبارة عن أتربة وتكسير أحجار تم رفعها ونقلها إلى المقالب العمومية من خلال هيئة النظافة والتجميل علي نفقة الشركة المنفذة لترميم المتحف دون وجود أي أخشاب او نباتات ذات قيمة.

وتابع" بدوى " ، أن الوزارة حريصة علي المحافظة علي البيئة ونمو النباتات بصورة طبيعية ولذلك تم اقامة بئر ارتوازي بقطر 10 بوصة لزراعة أرض المتحف حتي يتم إحياء الحدائق التي أهملت منذ سنوات لعدم توافر مياه الري لها، وبالتالي فإن وجود البئر سيوفر الاحتياجات المائية لمساحات المتحف بالكامل وتجهيز حديقته حتى تكون معرضا دائما للأنشطة الزراعية.