سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 10:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: لم يتم قطع أشجار المتحف الزراعى لإقامة معرض زهور الخريف

الأحد، 03 نوفمبر 2019 10:42 ص
الزراعة: لم يتم قطع أشجار المتحف الزراعى لإقامة معرض زهور الخريف المتحف الزراعى
كتب JJ عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور السعدى بدوي مستشار وزير الزراعة للحدائق، إنه لم يتم قطع شجرة واحدة من الأشجار القائمة بالمتحف  الزراعى، مضيفا أن كل ما تم هو تقطيع لنباتات السيسبان التى تعتبر وباء في أي منطقة تنمو فيها بصورة برية وعشوائية ويجب التخلص منها، جاء ذلك حول ما نشرته بعض المواقع والصحف من قيام وزارة الزراعة بقطع أشجار من المتحف الزراعي، وأن  هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا ويؤكد أنه منافي تماما للحقيقة ولم يحدث.
 
وأضاف  مستشار وزير الزراعة، أنه تم توسيع بوابة المتحف الزراعى على شارع الثورة من 3 إلى 5 أمتار لتسهيل حركة المعدات والمرور للزوار والعارضين دون قطع شجرة واحدة، متابعا، أن المنطقة المخصصة لإقامة معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعي كانت مغطاة بمخلفات من سنوات وهى عبارة عن أتربة وتكسير أحجار تم رفعها ونقلها إلى المقالب العمومية من خلال هيئة النظافة والتجميل علي نفقة الشركة المنفذة لترميم المتحف دون وجود أي أخشاب او نباتات ذات قيمة.
 
 وتابع"  بدوى " ، أن الوزارة حريصة علي المحافظة علي البيئة ونمو النباتات بصورة طبيعية ولذلك تم اقامة بئر ارتوازي بقطر 10 بوصة لزراعة أرض المتحف حتي يتم إحياء الحدائق التي أهملت منذ سنوات لعدم توافر مياه الري لها، وبالتالي فإن وجود البئر سيوفر الاحتياجات المائية لمساحات المتحف بالكامل وتجهيز حديقته حتى تكون معرضا دائما للأنشطة الزراعية.
 
 
مخلفات داخل المتحف الزراعى (2)
مخلفات داخل المتحف الزراعى (2)
مخلفات داخل المتحف الزراعى (1)
مخلفات داخل المتحف الزراعى (1)
 

المتحف الزراعى

قطع الأشجار

معرض زهور الخريف

مخلفات المتحف الزراعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لبنان.. التيار الوطنى الحر ينظم مظاهرة داعمة للرئيس عون فى "أحد الحشد"

لبنان.. التيار الوطنى الحر ينظم مظاهرة داعمة للرئيس عون فى "أحد الحشد"

كاتى بيرى تنشر صورا جديدة أمام الأهرامات: هذه هى الحياة

كاتى بيرى تنشر صورا جديدة أمام الأهرامات: هذه هى الحياة

فيديو معلوماتى.. طرق وقاية طلاب المدارس من عدوى الالتهاب السحائى

فيديو معلوماتى.. طرق وقاية طلاب المدارس من عدوى الالتهاب السحائى

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

متى يكون الالتهاب السحائى مميتا؟.. تعرف على مواطن الخطر

متى يكون الالتهاب السحائى مميتا؟.. تعرف على مواطن الخطر

إغراءات الأندية الأوروبية تطارد حارس الأهلى فى الشتاء

إغراءات الأندية الأوروبية تطارد حارس الأهلى فى الشتاء

كيف تصدى عمالقة التكنولوجيا لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى الحروب

كيف تصدى عمالقة التكنولوجيا لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى الحروب

إيقاف استقبال دفعات جديدة للدراسة بالمدرسة الثانوية الصناعية للنقل

إيقاف استقبال دفعات جديدة للدراسة بالمدرسة الثانوية الصناعية للنقل

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تعرف على عقوبة إجبار شخص على الانضمام لجماعة إرهابية أو منعه من تركها

تعرف على عقوبة إجبار شخص على الانضمام لجماعة إرهابية أو منعه من تركها

توتنهام يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات فى الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون

توتنهام يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات فى الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة